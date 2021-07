Helfen in Haan : Kleiderkammer bittet auch um Fahrradspenden

Verkehrssicher muss es sein. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen für die Fahrradspenden. Foto: dpa-tmn/Mascha Brichta

Haan Der Bedarf am Angebot der Institution an der Friedrich-Ebert-Straße und somit die Resonanz sei sehr groß gewesen in den zurückliegenden Tagen, betont das Kammer-Team. Und es werde mehr benötigt, als Kleidung.

„Es fühlt sich gut an, dass wir seit mehreren Wochen wieder für unsere Kundinnen und Kunden da sein können“, freut sich das Team der Kleiderkammer in Haan. Mit Ausnahme der Maskenpflicht und der Einschränkung, dass aktuell nur jeweils acht Besuchern für 30 Minuten die Möglichkeit zum Einkauf geboten werden könne, sei fast schon wieder von einem „Normalbetrieb“ zu sprechen.

Der Bedarf am Angebot der Kleiderkammer und somit die Resonanz sei sehr groß gewesen in den zurückliegenden Tagen, heißt es in einer Pressemitteilung. So sei es nicht erstaunlich, „dass wir bei bestimmten Artikeln wieder „Nachschub“ – sprich Spenden – gut gebrauchen könnten“.

Ganz oben auf der Wunschliste stehen gut erhaltene Schuhe – insbesondere für Kinder und Herren. Gerade die schnell wachsenden Kinderfüße benötigen regelmäßig passendes und intaktes Schuhwerk. Darüber hinaus wird Herrenbekleidung, gerne auch in kleineren Konfektionsgrößen, stark nachgefragt.

Die Haushaltsabteilung sei ebenfalls immer gut besucht, betont das Kleiderkammer-Team. „Wir danken folglich sehr für Haushaltsartikel wie Töpfe und Pfannen – gerne auch großes Kochgeschirr, sowie Besteck und Geschirr. Hier wären vollständige Sets mit sechs oder mehr Teilen natürlich ideal.“

Viele Bedürftige freuten sich zudem über ein verkehrstüchtiges Fahrrad. Erleichtere es doch oft den Weg zur Arbeit oder zur Schule: „Schauen Sie doch bitte mal, vielleicht wartet ein nicht mehr benötigtes Fahrrad darauf, andere in ihrer Mobilität zu unterstützen.“