Haan : Kita Am Sandbach: Kleine Entdecker haben jetzt mehr Platz

Die Kita-Räume in der früheren Grundschule Bachstraße beherbergen ab 15.12.2020 die Kita Am Sandbach. Foto: Stadt Haan

Haan Pünktlich zum 15. Dezember 2020 ziehen die beiden Gruppen der noch recht neuen städtischen Kita aus dem Container-Provisorium an der Kurze Straße in die frisch gestrichenen, großzügigen Räumlichkeiten an der Bachstraße. Kleine und große Menschen blicken mit Spannung und Neugier auf ihre neue Wirkungsstätte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kitaleitung Nicole Dengel und das gesamte Team arbeiten mit Hochdruck daran, die Räume für die Kinder liebevoll einzurichten. Dafür durfte liebgewonnenes altes Inventar aus dem Container Kurze Straße in die neue Kita mitgenommen und mit neueren Möbeln und Inventar ergänzt werden. Dies soll allen Kindern und Erzieherinnen den Übergang und den Abschied von der Kita Kurze Straße erleichtern.

Zur Historie: Das Gebäude an der Bachstraße 64 wurde viele Jahre durch die Private Kindergruppe genutzt. Nach ihrem Auszug wurde das Gebäude umfangreich saniert und zunächst als Übergangslösung für die städtische Kita Märchenwald hergerichtet, bis diese Anfang Dezember in den Neubau Ohligser Straße 98 einziehen konnte.

Viel zu schade für eine Übergangslösung, befanden schon damals die Verantwortlichen. So war der Enthusiasmus groß, als sich abzeichnete, dass die Räumlichkeiten einer weiteren Nutzung durch eine Kita zugeführt werden können, um dem bis Mitte des Jahres in Trägerschaft der evangelischen Kirche befindlichen Kindergarten „Kurze Straße“ eine neue Heimat zu bieten. Diese Kita war bis zum Umzug aufgrund einer hohen Schadstoffbelastung im bisherigen Gebäude in einer Containeranlage untergebracht. Diese war zweifellos liebevoll gestaltet und sah von innen keineswegs wie eine Notunterkunft aus, bot aber mit Abstand nicht die Raumreserve, wie sie die Kinder nunmehr an der Bachstraße erwartet. Hinzu kommt ein abwechslungsreiches Außengelände für vielfältige Aktivitäten. Das krönende Highlight wird spätestens im Sommer nächsten Jahres fertiggestellt, nämlich das Gartengrundstück, das zum Bachtal gelegen ist und besonders viel Raum für kleine Forscher bietet.

Bürgermeisterin Bettina Warnecke: „Wir sind überzeugt davon, dass sich unsere Jüngsten in ihrer neuen Kita optimal entfalten können. Sie werden sich schnell einleben und ihr neues Terrain erobern.“ Jugenddezernentin Annette Herz ergänzt: „Besonders die Einbindung des Gartens und des unmittelbar angrenzenden Waldes wird den Kindern unter erlebnispädagogischen Aspekten sehr viele spektakuläre Erfahrungen bescheren.“