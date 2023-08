Haaner Kirmes Tierschützer feiern Hahneköpper-Rückzug als Erfolg

Die Entscheidung fällt offenbar erst am kommenden Montag, doch die Ankündigung der Stadtverwaltung, der traditionsreiche Hahneköpper-Wettbewerb stehe bei der Haaner Kirmes in diesem Jahr auf der Kippe, hat am Donnerstag für Jubel bei Tierschützern und Bedauern bei Fans des umstrittenen Spektakels geführt. Kirmes-Organisator Rainer Skroblies hatte bei der Vorstellung des Kirmes-Programms am Mittwoch berichtet: „Der Hahneköpper-Verein, der die Veranstaltung bestritten hat, zieht sich zurück. Wir haben zwar Gespräche geführt, aber bisher keinen Nachfolger gefunden.“ Insofern müsse damit gerechnet werden, dass dieser Programmpunkt ausfalle.