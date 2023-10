Wegen Termindruck Schausteller wollen Haaner Kirmes vorverlegen

In einem Schreiben an die politischen Parteien in der Gartenstadt hat Albert Ritter, Präsident der Europäischen Schausteller-Union und des Deutschen Schaustellerbundes, die Verlegung angeregt und auch gleich mehrere Begründungen dazu geliefert. Das Thema, so heißt es in dem Schreiben, „wurde in Schaustellerkreisen in den letzten Jahren immer wieder und mit großer Leidenschaft diskutiert“. Auch auf der jüngsten Beschickerversammlung in Gegenwart von Bürgermeisterin Bettina Warnecke und Vertretern des zuständigen Ordnungsamtes habe der Verlegungswunsch eine wichtige Rolle gespielt.