Kirmes Pop Up : Halbzeit beim Haaner Freizeit-Spaß

Haan Die kleine Ersatzkirmes an der Landstraße läuft seit vier Tagen. Sie bietet Fahrgeschäfte für Jung und Alt, süße und herzhafte Leckereien und nette Stimmung. Am Mittwoch ist Familientag mit niedrigen Preisen.

Maximal 700 Besucher gleichzeitig dürfen auf das große Parkplatzgelände neben dem Ostermann-Küchenmarkt an der Landstraße. Am Eingang müssen die Besucher sich in Listen eintragen. Die Abstandsregeln gelten auf dem Gelände ebenso wie Maskenpflicht. An den Geschäften gibt es Desinfektionsmittelspender.