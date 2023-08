Plan nimmt Formen an Haaner Kirmes künftig schon ab Freitag?

Drei Wochen vor dem Start gibt Rainer Skroblies traditionsgemäß die letzten Details vor dem Start der Haaner Kirmes an die Öffentlichkeit. Diesmal – bei seiner letzten Programm-Präsentation als Chef-Organisator – hatte der städtische Ordnungsamts-Vize jedoch eine faustdicke Überraschung mitgebracht: „Wir befinden uns noch im Abstimmungsprozess, aber angesichts der bisherigen Rückmeldungen wird es immer wahrscheinlicher, dass unsere Kirmes schon im kommenden Jahr nicht mehr von Samstag bis Dienstag läuft, sondern bereits freitags beginnt und am Montagabend endet“, kündigte Skroblies an.