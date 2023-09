Volksfest in Haan Großer Kirmes-Spaß in Haan für die Kleinsten

Nicht nur Fahrgeschäfte zogen die Kinder an, auch beim Dosenwerfen versuchten sich die kleinen Besucher oder sie nahmen an der Tombola teil, um eins der großen Kuscheltiere zu gewinnen. „Oma, Oma! Ich habe eine Kuscheltier-Avocado gesehen“, verkündete ein begeistertes Mädchen. Es war Emily (7), die mit ihrer Schwester Ruth (4) die Kirmes erkundete. „Die Kinder haben hier ihren Spaß“, sagte Oma Barbara Schäfer und Opa Erwin fügte hinzu: „Nach so einem Tag auf der Kirmes sind die beiden so richtig ausgepowert.“ Mit der Kinderschaukel Bounty seien sie schon geschaukelt. „Da haben sie gestrahlt wie die Schneekönige“, sagte Barbara. Emily konnte schon ein bisschen auf ihre kleine Schwester aufpassen. „Beim Schaukeln hab ich sie festgehalten“, erzählte Emily eifrig. Die etwas größeren Kinder trauten sich sogar in die Geisterstadt. „Es war gar nicht so gruselig“, meinte Lukas (11) und gab dann zu: „Aber ein bisschen schon.“ Gut, dass der Opa dabei war.