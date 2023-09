Zeugen gesucht Haaner Kirmes: Diebe klauen zwei Stahlseile

Es war eine der schönsten und friedlichsten Ausgaben der Haaner Kirmes seit langer Zeit. Doch ausgerechnet in der Nacht nach dem Abschluss-Feuerwerk schlugen dreiste Diebe zu. Wie die Stadt Haan jetzt mitteilte, wurden zwei Stahlseile einer Kirmes-Straßenabsperrung an der Königstraße mit einem Bolzenschneider aufgebrochen und gestohlen. Der Diebstahl müsse sich zwischen 0 und 3.30 Uhr ereignet haben, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Das Unternehmen, dem die Seile gehören, habe bereits Strafanzeige bei der Polizei gestellt.