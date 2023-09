Stadt will Mädchen schützen Haaner Kirmes – Aktion gegen K.O.-Tropfen

Wie gut, dass Haans Jugendamtsleiterin Stephanie Dellit so toll nähen kann: Wer weiß, ob die grün- oder orange-schwarzfarbenen Augenpaare auf den Warnwesten und den Sporttaschen, die den Betrachter geradezu zu fixieren scheinen, sonst so eindrucksvoll ausgefallen wären. So aber sind sie echte „Hingucker“ – und das sollen sie auch sein, denn das gleichnamige Projekt, in dessen Rahmen Mitarbeiterinnen des Jugendamts während der Haaner Kirmes vom 23. bis 26. September mit besagten Warnwesten und -Taschen im Stadtgebiet unterwegs sein werden, lebt von der Aufmerksamkeit.