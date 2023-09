Fahrgeschäfte, Teilnehmer, Ablauf Was Sie über die Haaner Kirmes 2023 wissen müssen

Traditionell ruht am Kirmesmontag ab 12 Uhr das öffentliche Leben in der Stadt. Behörden und viele Geschäfte schließen, die Kinder haben Schulfrei. Die Stadt hat schon angekündigt: Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Haan (Rathaus Kaiserstraße 85, sowie die Verwaltungsnebenstellen Alleestraße 8, Kaiserstraße 10-14 und Kaiserstraße 82-84) bleiben am Kirmesmontag geschlossen. Die Öffnungszeiten am Dienstag und Mittwoch werden getauscht. Das bedeutet: Am Dienstag, 26. September, gelten die regulären Öffnungszeiten wie an einem Mittwoch. Am Mittwoch, 27. September, sind die Dienststellen (inklusive Bürgerservice) bis 18 Uhr geöffnet. Das Standesamt bleibt am Mittwoch allerdings komplett geschlossen. Das Team ist an diesem Tag bei der Jahresmitgliederversammlung der Standesbeamten in Leverkusen eingeladen. Die Feuer- und Rettungswache ist besetzt, ebenso ist der Notdienst des Betriebshofes erreichbar.