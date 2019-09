Gewalt auf Haaner Kirmes : Gruppe tritt und schlägt auf Polizisten ein - drei Beamte verletzt

Haan Als nach einer Anzeige wegen Beleidigung Polizisten die Personalien des Verdächtigen feststellen wollen, mischen sich knapp zwei Dutzend Männer ein, pöbeln und prügeln. Am Ende ist die Sache zwar geklärt, aber drei Polizisten verletzt.

In der Nacht zum Sonntag musste die Polizei eine Tumultlage auflösen, welche sich nach Ende der Haaner Kirmes vor einem Café an der Kaiserstraße gebildet hatte. Gegen 1.15 Uhr meldete sich eine 42-jährige Haanerin bei der Polizei, weil sie in einem Café von einem 28-jährigen Mann auf sexueller Grundlage beleidigt worden war. Kurz darauf konnten Polizeibeamte den von der Frau beschriebenen Beschuldigten in einer Gruppe von etwa 20 bis 25 Männern vor dem Café antreffen. Da der Beschuldigte angab, keinen Personalausweis mit sich zu führen, sollte er zur Identifizierung und Auffindung amtlicher Ausweisdokumente durchsucht werden.