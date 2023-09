Amtszeit endet Kinderparlament zieht Erfolgs-Bilanz

Haan · Nach insgesamt drei Jahren Amtszeit (wegen Corona) steht nun vom 23. Oktober bis zum 4. November 2023 in den acht Haaner Schulen sowie in zwei zusätzlichen Wahllokalen die Neuwahl des Gremiums an.

12.09.2023, 16:00 Uhr

Stolze Bilanz ihrer Amtszeit: Mitglieder des Haaner Kinderparlaments bei der Vorstellung ihrer Zeitung „KiPa News“ im Rathaus. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Bernd Schuknecht

Aus Kinderperspektive müsste den 26 Delegierten des ersten Haaner Kinderparlaments ihre Amtszeit wie eine kleine Ewigkeit vorgekommen sein. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die „Legislaturperiode“, die 2020 begann, um ein Jahr verlängert. Doch das umfassende Engagement bot reichlich Abwechslung, so dass die Zeit für die Abgeordneten wie im Fluge vergangen zu sein schien.