Aktion des Jugendparlaments : Erste Juniorwahl: CDU hat bei Kindern in Haan die Nase weit vorn

Haan Das Jugendparlament hat erstmals zu den Kommunalwahlen in Haan eine Juniorwahl durchgeführt, bei der Kinder unter 16 Jahren abstimmen konnten. Das Ergebnis hat einige faustdicke Überraschungen gebracht.

Wahlberechtigt waren ausschließlich Schüler, die noch nicht 16 Jahre alt waren, also nicht bei der Kommunalwahl wählen durften. Aus organisatorischen Gründen konnten an der Gesamtschule und der Waldorfschule nur wenige Klassen an der Juniorwahl teilnehmen. „Die Ergebnisse sind daher nicht repräsentativ“, betont JuPa-Koordinator Daniel Oelbracht, „sie bieten aber trotzdem Spielraum für Interpretationen“.

Und wie! Sicher, die SPD hätte an einer komplett teilnehmenden Gesamtschule vermutlich ein besseres Ergebnis geholt, schneidet bei den Kids generell aber dennoch überdurchschnittlich schlecht ab. Doch die Grünen – fast überall im Land im Aufwind – können daraus kaum Kapital schlagen. Die Kinder und Teenager wählen deutlich CDU. Bettina Warnecke freute sich in einer ersten Reaktion „riesig über das Ergebnis, das vielleicht mit unseren großen Investitionen in Schulen und Kitas zu tun hat, die wir geleistet haben“. Für sie sei jedenfalls der Auftrag klar, auch weiterhin in diesem Bereich Gas zu geben.