Haan : Haaner Katholiken feiern Fronleichnam mit Prozession

Haan Die katholische Gemeinde lädt für Donnerstag 31. Mai, zur Feier von Fronleichnam ein. Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf der Wiese im Schillerpark (zwischen Bücherei und früherer Polizeiwache). Anschließend zieht eine Prozession vom Neuen Markt über die Dieker Straße zur Grundschule Mittelhaan (Station) und zurück über Dieker Straße, Friedrich-, Turn-, Jahn- und Moltkestraße, Karl-August-Jung-Platz (Station) , Königstraße zur Kirche. Im Forum schließt sich der gesellige Teil an. Wenn es Kuchen und Kaffee geben soll, wird hierfür ein Team von drei bis fünf Helfern benötigt, das Kuchenspenden am Vorabend und morgens annimmt sowie Kaffee und Kuchen ausgibt. Wer mithelfen will, meldet sich bis spätestens Pfingsten beim Pfarrbüro oder bei Rainer Augsburg ( <a href="mailto:rainer.augsburg@web.de" target="_blank">rainer.augsburg@web.de</a>), Telefon 0173-2985070 an.

In den Pfarrnachrichten "Brückenschlag" (Wochenende 26./27. Mai) können "Kuchenspender" nachlesen, ob es klappt und ihre Backkünste daher benö- tigt werden. Angeboten werden in jedem Fall kalte Getränke und Gegrilltes. Für diese beiden Bereiche sowie für den Bonverkauf wird ebenfalls um Unterstützung gebeten.

"Wir freuen uns, wenn viele Haaner dazu beitragen möchten, dass die Prozession einen schönen Rahmen erhält", sagt Rainer Augsburg für das Organisationsteam des Fronleichnams-Festes.

(RP)