Besuch bei Freunden : Haaner Kantorei reist Anfang Oktober in die Partnerstadt Eu

Haan Die evangelischen Kantoreichöre Haan fahren am Wochenende vom Samstag, 1., bis zum Montag, 3. Oktober, nach Eu. Im Bus sind noch einige Plätze frei.

Die evangelischen Kantoreichöre Haan fahren am Wochenende vom Samstag, 1., bis zum Montag, 3. Oktober, nach Eu. In der französischen Partnerstadt Haans an der Normandieküste treffen sich die Haaner mit dem befreundeten Chor und gestalten gemeinsam ein Konzert. Im Bus sind noch Plätze frei. Wer mitreisen möchten, melde sich bei Kantor Martin Honsberg (E-Mail: martin.honsberg@ekir.de oder Telefon 0160 2051189). Die Kosten belaufen sich auf 90 Euro für die Busfahrt sowie ca. 140 Euro für das Hotelzimmer. Auf der Hinreise gibt es einen ausgiebigen Halt in Amiens, am Sonntag etwas Programm in Eu, auf der Heimreise einen Zwischenstopp in Lüttich.