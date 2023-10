Jung in Haan Jugendparlament sucht neue Kandidaten

Ende November wählen die jungen Bürger der Gartenstadt ein neues Jugendparlament. Dazu hat jetzt die Suche nach Kandidierenden begonnen, die gern bei der Wahl antreten wollen. Ab sofort können sich interessierte Jugendliche bewerben. In Frage kommen alle, die am ersten Tag der Wahlwoche – Montag, 27. November – zwischen 12 und 21 Jahren alt sind, in Haan wohnen und zwei Unterstützer vorweisen können. Bewerbungen können bis einschließlich Montag, 23. Oktober, eingereicht werden. An diesem Tag ist neben der Sitzung des noch amtierenden Jugendparlaments auch ein Informationsabend geplant.