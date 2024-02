Vom 7. bis 14. Juli Jugendaustausch mit Eu geht in die nächste Runde

Der letzte Jugendaustausch hat in Eu stattgefunden – insofern ist es keine Überraschung, dass sich die Organisatoren diesmal auf eine französische Gruppe freuen, die in diesem Sommer in Haan zu Gast sein wird. Für den Zeitraum vom 7. bis 14. Juli sei der Aufenthalt der Gäste geplant, teilte die Stadt Haan jetzt mit. Die Verantwortlichen beider Städte hätten bereits im November vergangenen Jahres mit der Planung begonnen. Nun gelte es, so schnell wie möglich Gastfamilien zu finden, die bereit sind, Kinder und Jugendliche aus Eu in ihrer Familie aufzunehmen.