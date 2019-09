Haan : Haaner Innenstadt wird zur Galerie

Doris Koch ist eine der teilnehmenden Künstlerinnen. Sie zeigt eine Auswahl ihrer Werke in einem Eiscafé. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan 45 Künstler zeigen beim Haaner Kunstherbst in vielen Geschäften insgesamt 58 ausgewählte Bilder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundel Seibel

Neue und alte Freunde und Mitglieder des Vereins Kunst in der Stadt Haan haben viele Einzelhandelsgeschäfte in Haan und Gruiten wieder in eine Kunstgalerie verwandelt. Seit Samstag und noch bis zum 13. Oktober zeigen 45 Künstler insgesamt 58 ihrer neuesten Werke. Das Motto der Veranstaltung ist „Vorsicht Kunst“.

Die Vielfalt ist verblüffend. Kunstvereinsvorsitzender Peter Püschel eröffnete den 13. Haaner Kunstherbst am Samstagmittag traditionell in der Marktpassage mit Musik und einem guten Tropfen Weißwein. Für die ausstellenden Künstler ist es selbstverständlich, diesem Ereignis beizuwohnen. Zudem erklären sie ihre Kunstwerke gerne. Doris Koch zum Beispiel zeigt ihr Bild „Ohne Titel“ im Eiscafé Amarena. Caféhausbetreiber Koufogiorgos Georgios hat eine Wand für das Bild zur Verfügung gestellt. „Ich male immer mit Herz“, sagt Doris Koch. Und sie fährt fort: „Das Abstrakte entspricht meinem Naturell.“ Immer spontan male sie. Was dann später aus dem Kunstwerk wird, weiß sie zu Beginn noch nicht.

Info Was der Kunstherbst alles bietet Einen Überblick zum 16. Kunstherbst liefert ein umfangreiche Broschüre (71 Seiten). Sie enthält Informationen über die Kunstwerke und die ausstellenden Einzelhandelsgeschäfte und Firmen in Haan und Gruiten. Veranstalter ist der Verein „Kunst in der Stadt Haan“ Der vierte Kunstabend findet am Dienstag, 9. Oktober, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Haan, Neuer Markt 17, statt. Titel „Kunst ist international“. An diesem Abend werden Gespräche geführt mit Rüdiger Daniel, Razeea Mamode Lindner, Edgard Gröger und Martin Banniza. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter „www.kunst-in-der-stadt-haan.de“

Ganz anders arbeitet die immer größer werdende Zahl von Fotografen. Neu im Ausstellerkeis ist zum Beispiel Margret Raddatz. Ihr fotografiertes Fragment eines Baumblattes besticht durch die Wiedergabe der Naturschönheit (Hörgeräte Aumann). Und wenn Gerda-Maria Schmidt ein tanzendes Paar fotografiert, dann wurde das Drumherum mit den professionellen Tänzern in einer Leverkusener Tanzschule genauestens durchgestylt und vorbereitet (Haaner Bücherstube). Und der Löwe von Heiko Tieves, fotografiert im Stuttgarter Zoo Wilhelma, brauchte für diesen Moment genau das richtige Licht (Fotostudio Meyerhenke).

Der Künstlersenior Alfred Kruchen stellt gleich an drei Stellen ganz unterschiedliche Kunstwerke aus, von schwarz-weiß bis kunterbunt (Optik Kreuz, Braukmann, Gruiten Reinigung Alda). Heike Lambertz, die Erfolgreiche, zeigt wieder einmal ein Portrait – vermutlich eine Kunstfigur – plakativ und beeindruckend (Friseursalon Janine Wimmer). Wenn Sabine Marie Schilling von ihren Japan-Erlebnissen berichtet, dann erst kann man ihr Bild (Tamaris) verstehen. Schließlich handelt es sich um ein Tatoo, das sie bei einem sehr seriösen Tokioter Anzugträger am Unterarm gesehen hat. In Gruiten sind die Künstler in sechs Geschäften rund um die Bahnstraße und zwei außerhalb zu sehen.