Straßensanierungen : Initiative will Arbeitskreis für Straßenausbau-Beiträge

Haan In Haan gibt es seit Monaten Streit um den Ausbau der Neustraße und die Verteilung der Kosten auf die Anlieger. Die Bürgerinitiative Straßenausbau-Beiträge erhöht jetzt den Druck auf die Politik.

Die Haaner Bürgerinitiative Straßenausbaugebühren (BIS) will mit dem Stadtrat in einem Arbeitskreis über eine Lösung im Streit um die Straßenausbaubeiträge sprechen. Die Gruppe hatte sich gebildet, nachdem die Pläne für einen Ausbau der Neustraße vorgelegt worden waren. Nach Vorschlägen der Verwaltung sollten rund 300.000 Euro der Kosten auf die Anlieger umgelegt werden. Die Bürgerinitiative strebt eine Befreiung von den Kosten an. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Neustraße sondern für alle künftig geplanten Straßensanierungen.

Dr. Helmut Weber, Sprecher der Bürgerinitiative, appelliert in Schreiben an die Fraktionen, doch bei ihren Landtagsabgeordneten dafür zu werben, sich für die Abschaffung der Anliegerbeiträge in Nordrhein-Westfalen einzusetzen. Weber regt in einem Schreiben an Jens Lemke als Vorsitzendem des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr – dieses Gremium tagt am 8. Oktober – an, dass „erst einmal alle Erschließungs-, Herstellungs- und Sanierungsmaßnahmen von Straßen ausgesetzt werden und eine Arbeitsgruppe sich mit dieser komplexen Thematik beschäftigt. Generell müsse sich die Politik ja in Kürze mit der Frage befassen, welche Projekte bei wegbrechenden Einnahmen noch realisiert werden können, meint Weber.