Haan : „Indien – Land zwischen Müll und Moderne“

Die Sonnenstrahlen vermögen es nicht mehr, die staubgschwängerte Luft klar zu durchbrechen. Solche Verhältnisse sind Alltag in Neu Delhi. Foto: Edgar Herrmann

Haan Der Laborleiter bei der Haaner Firma „Hy-Tec“ hielt einen Vortrag über Hygiene in einem der schmutzigsten Länder der Welt.

Von Edgar Herrmann

Am Anfang stand ein Vortrag über Prüfmethoden von Babywindeln, den ich auf einem internationalen Fachkongress für Hygieneprodukte in Neu-Delhi gehalten habe. Experten aus Europa gaben hier Hilfestellung für die Produktentwicklung in dem, mit rund 1,4 Milliarden Menschen, zweitgrößten Land der Erde, welches ein unglaubliches wirtschaftliches Potential besitzt.

Ich bin Laborleiter bei der Haaner Firma „Hy-Tec Hygiene Technologie GmbH“. Sie hat ihren Sitz an der Schillerstraße, zählt insgesamt zwölf Mitarbeiter und ist ein Prüflabor für Hygieneprodukte. Das sind beispielsweise Babywindeln, Binden, Slipeinlagen, Tampons und Inkontinenzprodukte. Also alles, was aus Watte oder Tissue gefertigt und in Handel oder Apotheken zu haben ist.

Info Der Gastautor in Zahlen und Fakten Geboren 1960 in Bremen 1978-1889 Studium an der TU Braunschweig 1990-2001 Entwickler und Anwendungstechniker für Superabsorber bei Evonik in Krefeld (Polymere, die für die Speicherung von Urin in Hygieneprodukten verantwortlich sind). Seit 2001 Laborleiter der Hy-Tec Hygienetechnologie in Haan

Als ich in der indischen Hauptstadt aus dem Flugzeug steige, schlägt mir ein beißender Geruch in die Nase und ich bin umgeben von lungengängigem Feinstaub in Konzentrationen jenseits aller existierenden Grenzwerte. Hier zeigt sich mehr denn je die Erfordernis, diese Problematik weltweit in den Griff zu bekommen. Interessant ist auch der direkte Vergleich der Luftqualität zwischen Delhi und Solingen vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion.

Mit einem lächelnden Namasté („Ich verbeuge mich vor dir”) werde ich dann in der 16 Millionen Einwohner zählenden Megacity Delhi – einer der schmutzigsten Städte der Welt – von den Mitarbeitern der indischen Passkontrolle ausgesprochen freundlich in Indien begrüßt.

Der Subkontinent ist mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern nach China das zweitgrößte Land der Erde wird 2019 die weltweit höchste Wachstumsrate des Bruttosozialproduktes haben.

Die Zeitverschiebung ist enorm. Wer nach Neu Delhi reist, muss auf unsere Zeit 4,5 Stunden hinzurechnen. Die Hauptstadt der Republik Indien, ist mit rund 16 Millionen Einwohnern eine der schmutzigsten Städte der Welt.

Der Blick aus dem Fenster der klimatisierten deutschen Limousine auf dem Weg in die Stadt zum Fünf-Sterne-Hotel offenbart bereits das Dilemma. Zwischen hypermodernen Neubauten stehen marode Gebäude, Müll säumt die Straßenränder. Die Sonnenstrahlen vermögen es nicht mehr, die staubgeschwängerte Luft klar zu durchbrechen.

Für deutsche Autofahrer und mich als täglich Düsseldorf-Stau-Geplagten wird mit dem indischen Verkehrschaos – das jenseits von jeglichen Regeln und Straßenverkehrsvorschriften abläuft – klar, wohin das Problem individueller Autoverkehr noch führen könnte: Perspektive unkontrollierter Wahnsinn. Umso erstaunlicher ist es, wie rücksichtsvoll dieses Chaos in Indien abläuft.

Neu-Delhi ist ein buntes Mosaik aus Impressionen. Die indische Hauptstadt besitzt mehrere Unesco-Weltkulturerbe-Stätten. Das Mausoleum des zweiten Großmoguls Humayun aus dem Jahr 1565 mit persischem Einfluss ist Vorgänger und Blaupause des bekannteren Taj Mahal in Agra.

An solchen Orten erfährt man die Historie hautnah, hunderte von Schülern in Uniformen, getrennt nach Geschlechtern, absolvieren hier ihren Schulausflug.

Ein Blick in deren lächelnde Gesichter spiegelt die Gastfreundschaft des Landes wider. Kaum eine Begegnung, der man sich nicht entziehen kann und die immer begleitet ist von der höflichen Verbeugung und dem Namasté. Eine Erfahrung, welche die Seele berührt.

Das Leben spielt sich auf den Straßen ab, Tuk-Tuks, Motorräder und Fahrräder kämpfen mit und gegen Autos, Lastwagen und Busse. Verkäufer wuseln durch den Verkehr, das Essen wird an jeder Stelle auf der Straße angeboten. Hier wird der gesellschaftliche Unterschied besonders deutlich.

Nicht zuletzt bleibt die indische Küche, die durch viele Spielarten des Subkontinents, mit seinen 100 Sprachen und noch mehr Dialekten, geprägt ist. Von ganz scharf bis für europäische Zungen akzeptabel, sowohl fleischlastig als auch vegetarisch, immer begleitet von Reis und dem bekannten Nanbrot, die Auswahl kulinarischer Genüsse ist genau so bunt wie das Land.