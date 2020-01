Gymnasium Haan : Viel Vergnügen im kleinen Horrorladen

INFO

Weitere Aufführungen Freitag und Samstag um 19 Uhr sowie am Sonntag um 16 Uhr – im CVJM-Saal, Alleestraße 10.

Uraufgeführt wurde das Musical 1982 in New York, war 1986 erstmals in Deutschland zu sehen. Im gleichen Jahr kam die Verfilmung in die Kinos (1897 in Deutschland)