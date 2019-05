Willi Lehwalds Bergische Apotheke : Haaner gewinnt Deutschen Apothekenpreis

Ausgezeichnet: Apotheker Willi Lehwald (l.) mit Birte Streich mit dem Zukunftspreis 2018. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Jury in Berlin hat das Projekt „Selbstmedikation im Fokus - am besten persönlich beraten in der Apotheke vor Ort“ überzeugt.

Von Christoph Schmidt