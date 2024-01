Praxisklinik eröffnet im Februar Haaner Gesundheitscampus nimmt Gestalt an

Bei der Suche nach einer Lösung für die Zukunft des ehemaligen Krankenhauses St. Josef in Haan hat es einen wichtigen Fortschritt gegeben. Initiiert vom „Gelenkzentrum Bergisch Land“, das seit vielen Jahren eine orthopädische Praxis auf dem Gelände betreibt, wird am 1. Februar eine neue Praxisklinik eröffnet. Sie soll ein hochmodernes Ambulantes Operationszentrum und einen Stationsbereich für kurzstationäre Klinikaufenthalte umfassen, heißt es in einer Mitteilung des Betreibers.