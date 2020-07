Haan : Samstag Gedenken am Mahnmal im Haaner Park

Haan In einer stillen Ecke am Rande des August-Jung-Platzes erinnert eine kurze Inschrift auf einem ansonsten unbehauenen Stein an das Massaker von Srebrenica vor 25 Jahren.

Dort haben Mitte Juli 1995 Truppen des serbischen Generals Mladic nach der kampflosen Einnahme des als UN-Schutzzone deklarierten Ortes in Ostbosnien mehr als achttausend unbewaffnete Männer und männliche Jugendliche entführt, umgebracht und in den umliegenden Wäldern verscharrt. An diese Ereignisse soll nun in einer Stunde des Gedenkens am Samstag, 18. Juli, um 11 Uhr erinnert werden. Organisiert wird die Veranstaltung von „Abidas Jakobsweg“, dem Freundeskreis der vor zwei Jahren früh verstorbenen Haaner Künstlerin Abida Ruppert. Sie hatte vor drei Jahren die Errichtung des Gedenksteins per Bürgerantrag initiiert und mit Hilfe von Sponsoren finanziert. In Bosnien hat der Gedenkstein in Haan große Aufmerksamkeit und positive Beachtung gefunden.