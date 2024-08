Gastronomie in Haan „Wir bekommen Feuer von allen Seiten“

Es ist jetzt etwa 40 Jahre her, dass Alexander Unger angefangen hat, in der Gastronomie zu arbeiten. Er hat viele verschiedene Jobs ausgefüllt und Projekte umgesetzt, ehe er vor einigen Jahren das „Becherhus“ an der Kaiserstraße 47 übernahm und zu einem der beliebtesten Lokale in der Gartenstadt machte. An Gästen mangelt es nicht, im Gegenteil – an manchen Tagen weiß Unger kaum, wie er den Ansturm mit seinem Personal auffangen soll.