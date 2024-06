Haaner Gartenmarkt Blumen, Bienen und Buntes

Haan Angel Eyes, Eye of the Tiger, Leonardo da Vinci und Minerva zeigen sich in schönster Blütenpracht. Minerva duftet besonders intensiv. „Hier zeigen wir 100 Rosensorten. Zuhause habe ich 1000 Sorten“, sagt Viktor Kelteems, der seit 16 Jahren als Aussteller des Gartenmarktes dabei ist. „Ich liebe diesen Blumenmarkt in Haan. In diesem Jahr ist es für Rosenzüchter allerdings ein bisschen schwierig. Aufgrund des nassen Wetters gibt es viele Pilzkrankheiten“, sagt Kelteems. Seine Favoritin ist die Rose Sweet Pretty. „Die Rose ist aufgrund ihrer offenen Blüte sehr bienenfreundlich“, so Kelteems.