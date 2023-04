16. GartenLust in Haan „GartenLust“-Verein plagen Nachwuchssorgen

Haan · Am 4. Juni steht die nunmehr 16. Auflage der beliebten Haaner GartenLust an. Trotz aller Vorfreude wird die Belastung für den Veranstalter immer größer. Es fehlt an Mitstreitern.

24.04.2023, 07:00 Uhr

Sie führt den Verein Haaner GartenLust erfolgreich, sucht aber dringend Helfer und MItstreiter: Eugenie Govaarts. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Peter Clement

Haben Sie Angst vor Bambus? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch – zumindest bei allen, die die extrem wuchernde Pflanze schon einmal in Ihrem Garten hatten. Dabei kann der Bambus durchaus vom Grundstück des übernächsten Nachbarn herübergewuchert sein. Denn ihm scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Oder doch? Dass es auch anders geht, will die Europäische Bambusgesellschaft am 4. Juni mit einem eigenen Infostand bei der neuesten Auflage der Haaner GartenLust beweisen. Ihr Motto: „Keine Angst vor Bambus“.