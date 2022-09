Interessanter Spezialmarkt in Haan : Der „Gartenherbst“ ist vom Start weg ein Publikumserfolg

Haan Die Besucher des Gartenmarktes strömten Sonntag in Scharen auf den Haaner Karl-August-Jung-Platz und ließen bei Händlern die Kassen klingeln.

„Erst hatte ich einen Garten – dann hatte der Garten mich!“ Was in schönster Kalligraphie-Kunst auf einer Karte am Stand von Mathilde Jörgens zu lesen stand, galt anscheinend als Wahlspruch für ungezählte Besucher des zweiten Haaner Gartenherbstes. Vom Start weg herrschte am Sonntag großer Andrang auf dem Karl-August-Jung-Platz. Schon vor der eigentlichen Eröffnung um 11 Uhr trugen die ersten ihre Einkäufe vom Gelände. Auf der Königststraße berichtete ein Haaner seinem Bekannten, dass auf dem Markt so viele tolle Sachen zu entdecken seien. Nur habe er im Garten gar keinen Platz mehr, bemerkte er mit Bedauern in der Stimme.