Medizin in Haan : Fußzentrum sechs Mal in Folge prämiert

Fußzentrum sechs Mal in Folge prämiert

Medizin in Haan

Auch Barfußlaufen kann Schmerzen lindern, daher wird am Haaner Fußzentrum sorgfältig abgewogen, ob operiert werden muss, oder eine konservative Behandlung ausreicht. Foto: dpa-tmn/Andreas Drouve

Haan Am Haaner Krankenhaus St. Josef wird dem menschlichen „Untergestell“ besondere Aufmerksamkeit zuteil. Dafür wurde die „Orthopädische Fußchirurgie“ jetzt erneut ausgezeichnet – eine Erfolgsgeschichte, die andauert.

Er hat einen Rücken, eine Sohle und sogar ein Gewölbe. Die Architektur des Fußes ist einfach faszinierend, gerade auch im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben, an denen er nicht selten „schwer zu tragen“ hat.

Mona Abbara-Czardybon teilt die Begeisterung für den menschlichen „Unterbau“, mehr noch: Die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie tut alles dafür, dass es den Füßen ihrer Patienten gut geht. Als Leiterin des Orthopädischen Fußzentrums am St.-Josef-Krankenhaus in Haan hat sie ausreichend Gelegenheit dazu. Und weil Abbara-Czardybon und ihr Team ihre Aufgaben so kompetent erfüllen, haben sie jetzt erneut eine wichtige Auszeichnung bekommen.