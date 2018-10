Haaner Friedhöfe brauchen weitere Sargträger

Auf den drei Friedhöfen in Haan wird es bei Beerdigungen eng: Es fehlen Sargträger. „Seit dem Frühahr haben einige Träger aus Alters- und Krankheitsgründen aufgehört. Wir brauchen dringend drei bis fünf neue Träger“, so Heinz Mersch, Friedhofsgärtner auf dem Evangelischen Friedhof Allee-/Nordstraße.

Jeder Mensch mit Zeit tagsüber sowie körperlichem und seelischem Standvermögen kann Träger werden und so den letzten Dienst an Verstorbenen leisten. Zur Zeit ist zum Beispiel ein Schauspieler unter den Trägern, ein pensionierter Lehrer ist dabei und überhaupt sind die meisten bereits in Rente.

In jeder Stadt gibt es eigene Lösungen für den Trägerdienst; in größeren Städten gibt es Vollzeitangestellte; in Monheim zum Beispiel übernehmen die Busfahrer, die im Schichtdienst arbeiten, jeweils nach ihrem Einsatzplan das Tragen der Särge. Auf dem katholischen Friedhof in Haan gibt es inzwischen auch kräftige Frauen, die mittragen.