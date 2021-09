Kleiner Kirmesersatz : Haaner Freizeit-Spaß ist eröffnet

Pop-Up Kirmes auf dem Ostermann-Gelände: Lauri (10), Linus und Julius (beide 11) freuen sich auf die nächste Fahrt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan An diesem Samstag wäre eigentlich die Haaner Kirmes eröffnet worden – doch wegen der Corona-Krise fällt sie im zweiten Jahr in Folge aus. Damit wenigstens ein bisschen Kirmesstimmung aufkommen kann, ist am Freitag der Haaner Freizeitspaß auf dem Ostermann-Parkplatz an der Landstraße eröffnet worden.

