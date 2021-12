Haaner Fotograf : Fürs Hochzeitsfoto nach Mallorca

Haan Harald Spinde setzt in seinen vier modernen Fotogeschäften auf die kundenspezifische Dienstleistung. Heute ist der Unternehmer wieder auf Expansionskurs.

Heute ist der Unternehmer wieder auf Expansionskurs. „Man muss sehen, wie es sich entwickelt“, erzählt er. „Durch Corona werden sich einige Optionen ergeben.“ Im Oktober 2020 übernahm er mit seiner Firma myfotoprofi ein weiteres Ladenlokal in der Haaner Marktpassage. Im Frühjahr dieses Jahres kam ein Fotofachgeschäft an der oberen Hauptstraße in Solingen-Mitte hinzu. In der Klingenstadt ist Harald Spinde bereits seit 2001 am Neumarkt vertreten, seit 2011 an der Düsseldorfer Straße in Ohligs. Weitere Übernahmen in angrenzenden Kommunen, so Spinde, seien denkbar.