Wettkampf um „Silberne Rose“ Haaner Floristin kämpft um Landestitel

Am Sonntag, 4. Juni, startet im Nassauer Stall auf Schloss Wickrath bei Mönchengladbach der Kampf um die Silberne Rose. Dabei handelt es sich um eine Landesmeisterschaft der Floristen in NRW, die seit 57 Jahren vom Fachverband Deutscher Floristen (FDF) ausgerichtet wird. Bei dem Vergleichswettkampf nehmen insgesamt sechs Floristen teil. Eine Teilnehmerin ist Tanja Korsak, wohnhaft in Haan.