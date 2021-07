Starkregen : Haaner Feuerwehr mit allen Kräften im Einsatz: Gruiten-Dorf überflutet

Die Düssel ist im Bereich „ Zur Mühlen" in Haan-Gruiten über die Ufer getreten. Foto: Feuerwehr Haan

Haan Es ist noch nicht vorbei. Die anhaltenden starken Regenfälle bis in die Abendstunden am 14. Juli haben die Lage im gesamten Stadtgebiet weiter verschärft, teilt die Feuerwehr Haan mit. Alle verfügbaren Kräfte sind seit 15. Juli 2021, 2 Uhr in der Nacht, im Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

„Wir sind derzeit vollständig ausgelastet, die mehr als 100 Einsatzstellen priorisiert abzuarbeiten“, sagte ein Sprecher: „Hierbei bitten wir um die Geduld der Bevölkerung, dass nicht alle Einsatzstellen umgehend angefahren werden können und bitten um die Mithilfe der Bevölkerung kleinere Wassereintritte selbstständig zu beseitigen.“

Derzeit erhalte die Feuerwehr Haan Einsatzmeldungen über vom Wasser eingeschlossenen Personen, und Beschädigungen an wichtiger Infrastruktur, sowie massiven Gebäudeschäden. Diese Einsatzstellen werden zur Zeit mit höchster Priorität durch die Einsatzkräfte abgearbeitet.

Durch umgestürzte Bäume und einer eingestürzten Brücke, ist derzeit die Verbindung nach Solingen über die Ohligser Straße, sowie der Ittertalstraße und der Walder Straße nicht möglich.

Insgesamt sind alle Löschzüge, sowie die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Haan seit etwa 2.04 Uhr am 15. Juli 2021 im Einsatz.

Besonders dramatisch ist die Situation in Gruiten-Dorf, berichtet Tim Cramer, aktuell Technischer Einsatzleiter der Haaner Feuerwehr. Die Düssel hat die Pastor-Vömel-Straße knietief überflutet.