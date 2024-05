Spende für die gute Sache Haaner Felsquelle unterstützt Aktion des Kreises zum Weltwassertag

„Wir unterstützen die Aktion, weil wir in Deutschland das Glück haben, immer Zugriff zu gutem und sauberem Trinkwasser zu haben. Das ist auf der Welt nicht immer selbstverständlich. So sehen wir als Haaner Felsenquelle unsere Verantwortung auch darin, die Menschen in anderen Ländern zu unterstützen“, so Stephan Römer, Geschäftsführer der Felsenquelle. Der erzielte Betrag wurde großzügig aufgerundet. So werden nun 1500 Euro dazu beitragen, Menschen in besonders armen und gefährdeten Regionen dauerhaften Zugang zu Trinkwasser und Sanitäranlagen zu ermöglichen. Dies verbessert die Versorgungsgrundlage von Betroffenen und wirkt der Ausbreitung von Krankheiten entgegen.