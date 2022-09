Kirmes 2022 : Haaner feiern Gottesdienst am Autoscooter

Foto: Ina Schwerdtfeger 6 Bilder So feierten die Haaner Gottesdienst am Autoscooter

Haan Lautes Hupen und Kreischen, blinkende Lichter und dazu häufige Kollisionen auf der Fahrbahn – so geht es normalerweise auf dem Autoscooter von Schaustellerfamilie Osselmann zu. Am Montag saßen die Kirmesbesucher jedoch still in den kleinen Autos oder auf Sitzbänken und hörten dem Pfarrer andächtig zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Schwerdtfeger

L

Eines der zentralen Themen des ökumenischen Kirmesgottesdienst am Montagmorgen auf der Haaner Kirmes war die „Dankbarkeit“, zum einen, weil die Haaner und auswärtigen Besucher coronabedingt nun nach drei Jahren endlich wieder die beliebte Kirmes feiern können. Zum anderen sind die Haaner auch darüber dankbar, dass der Unfall auf einem Fahrgeschäft, bei dem zwei Mädchen am Samstag verletzt worden sind, relativ glimpflich verlaufen ist. „Wir sind froh, dass nicht mehr passiert ist“, sagte Pfarrer Christian Dörr der Evangelischen Gemeinde. Auch Bürgermeisterin Bettina Warnecke bat in ihrer Fürbitte für eine schnelle Genesung der beiden Kinder.

In dem Gottesdienst ging es aber auch um Talente, wie die katholische Pastoralassistentin Ingalisa Bornefeld, den Besuchern vor Augen führte. Denn früher, als es noch keine Fahrgeschäfte gegeben hätte, zeigten die Schausteller den Besuchern einfach das, was sie konnten, wie beispielsweise Jonglage, Akrobatik oder Zaubertricks. So versuchte Bornefeld Pfarrer Dörr zum Einradfahren zu bewegen, bei der Jonglage hatte die Pastoralreferentin jedoch mehr Glück. Statt mit drei Bällen jonglierte Dörr schließlich mit zweien und gab die Bälle an die Gottesdienstbesucher weiter.