Zweite Auflage : Haaner Event-Kino startet mit Abifeier

Aus dem Ostermann-Parkplatz an der Landstraße in Haan wird ein Event-Kino– fotografiert per Drohne aus der Luft. Foto: Kino Mettmann

Haan Ein Mix aus Filmen und Live-Veranstaltungen läuft im Sommerprogramm, das am Mittwoch startet. Auch Fußball-Europameisterschafts-Spiele sind möglich.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mehr als 7000 Besucher wollten bei der ersten Ausgabe des Open-Air-Kinos in Haan Filme aus diversen Genres für Erwachsene und Kinder sehen. Veranstaltungen wie der Poetry Slam zogen ebenfalls Publikum zum Autokino-Standort auf dem Parkplatz der Firma Ostermann an der Landstraße 40: „Ich bin sehr zufrieden. Wir hatten nicht nur Besucher aus dem Kreisgebiet, sondern auch aus Solingen, Wuppertal und Leverkusen“, berichtet Betreiber Thomas Rüttgers. Weil das Experiment in Haan so gut lief, gibt es nun eine zweite Auflage – allerdings ohne Autos, dafür mit einem ungewöhnlichen Start.