Abschluss-Wochenende : Kein ganz großer Kirmesspaß – aber immerhin ein kleiner Trost

Das Riesenrad, in diesem Jahr mit dabei, rettete ein bisschen vom alten Kirmesflair auf den Ersatz-Platz hinüber. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Auch das letzte Wochenende des „Haaner Freizeit-Spaß“ auf dem Ostermann-Parkplatz war gut besucht. Für nächstes Jahr hoffen Gäste wie Schausteller aber wieder auf die „richtige Kirmes“.

Schon von Weitem ist das Riesenrad mit seinen vielen Blinklichtern zu sehen. Beim Näherkommen versetzen Musik und der Duft nach Bratwurst und Popcorn die Besucher in Kirmesstimmung. Kein Vergleich zur altbekannten „Haaner-Kirmes“-Atmosphäre natürlich. Die war dieses Jahr aufgrund der Corona Schutzmaßnahmen erneut abgesagt worden. Aber immerhin: Die Kirmes im Kleinformat, die stattdessen auf dem Ostermannparkplatz in Haan stattfand, war wenigstens ein kleiner Trost für waschechte Kirmesgänger. Das zeigte sich auch am Abschluss-Wochenende.