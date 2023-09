„SpoGomi“ ist ein Begriff aus Japan und bedeutet wörtlich „Sport Müll aufsammeln". Bei dieser wohl umweltfreundlichsten aller Sportarten müssen die Mannschaften so viel Müll wie möglich in gegebener Zeit und einem bestimmten Gebiet sammeln. „SpoGomi“ als Sportart wurde 2008 in Japan „erfunden" – und in diesem Jahr Ende November findet in Tokio zum ersten Mal die „SpoGomi“-Weltmeisterschaft statt.