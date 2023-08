Am 2. September Demenz-Infotag will Belastung für Angehörige lindern

Haan · Derzeit leben in Haan etwa 550 Menschen über 65 Jahre, die an Alzheimer oder anderen Demenzerkrankungen leiden. An sie, vor allem aber an ihre betreuenden Angehörigen, richtet sich das Angebot dieser kleinen Fachmesse am 2. September.

24.08.2023, 13:58 Uhr

Werben für den Demenztag, v.l. Ursula Berns, Jutta Piontek (Diakonie), Jutta Barz (Awo) und Maria Reich (Haus am Park). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Viola Gräfenstein

Die Diagnose Demenz ist für viele Betroffene und Angehörige zunächst ein Schock. Die Betreuenden müssen oftmals von jetzt auf gleich fast ihr gesamtes Leben umstellen, um die Pflege eines erkrankten Familienmitglieds zu sichern. „Eine Demenzerkrankung ist leider noch immer ein Tabuthema. Deshalb möchten wir über die Krankheit, Möglichkeiten für Menschen mit einer dementiellen Erkrankung sowie über die Unterstützung für pflegende Angehörige aufklären“, sagt die Awo-Koordinatorin des Demenznetzes Haan, Jutta Barz.