Coronakrise : Haaner CDU-Politiker werben für Covid-19-Studie

Haan Die Studie überprüft, ob Risikogruppen durch Rekonvaleszentenplasma oder das antiviral wirkende Medikament „Camostat Mesilat“ vor einer schweren Covid-19-Infektion geschützt werden können.

Die örtlichen CDU-Abgeordneten im Bundestag und Landtag, Michaela Noll und Christian Untrieser, sowie der Haaner CDU-Ratsherr Edwin Bölke haben zur Teilnahme an einer speziellen Covid-19-Studie aufgerufen. Sie überprüft, ob Risikogruppen durch Rekonvaleszentenplasma oder das antiviral wirkende Medikament „Camostat Mesilat“ vor einer schweren Covid-19-Infektion geschützt werden können. Der Aufruf richtet sich an Menschen, bei denen in den letzten drei Tagen eine Covid-19-Infektion festgestellt wurde und die mindestens einen der folgenden Risikofaktoren aufweisen: Alter über 75 Jahre, deutliches Übergewicht (BMI größer als 40), Chronische Lungenerkrankung, Alter über 65 Jahre und/oder Übergewicht (BMI größer als 35) sowie einen zusätzlichen weiteren Risikofaktor wie koronare Herzkrankheit; chronische Nierenerkrankung (noch keine Dialyse), Diabetes mellitus, aktive Tumorerkrankung. Interessierte Betroffene können sich zwischen 9 und 17 Uhr unter Telefon 0211 81-07939 an die Hotline der Studie wenden.