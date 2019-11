Haan : CDU ist verwundert über Sportheim-Kritik

Die vom Vorstand des Turn- und Sportvereins (TSV) Gruiten geäußerte Kritik zum Ablauf des Sportheim-Projektes hat CDU-Fraktionschef Jens Lemke zu einer Stellungnahme veranlasst. Lemke nennt die Haltung der Sportvereinsführung „schon erstaunlich“.

„Die Stadt Haan stellt einem Sportverein das Geld für den Bau eines nagelneuen Vereinsheims zur Verfügung und ist zusätzlich dauerhaft bereit, drei Viertel der laufenden Betriebskosten zu übernehmen.“ Auch die gesetzlich erforderliche öffentliche Ausschreibung unterstütze die Stadt mit 20.000 Euro, wie sie bereits jetzt die Anwaltskosten für den TSV Gruiten bezahle. „Ist das nicht großartig? Nein, sagt der Verein und ist unzufrieden, weil er einen Teil der Betriebskosten mittragen soll, und weil das Geld eigentlich ohne Ausschreibung freihändig an eine vorher ausgesuchte Firma gezahlt werden sollte“, erklärt Lemke. Und fährt fort: „So sehr das ehrenamtliche Engagement eines Sportvereins zu loben ist, ein Minimum an Verständnis, für den sorgsamen Umgang mit Steuergeld einerseits und die Beachtung vergaberechtlicher Vorschriften andererseits, wäre an dieser Stelle wünschenswert.“