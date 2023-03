Vorbereitungen laufen Bürgerfest: Es gibt schon 35 Anmeldungen

„Natürlich gibt es auch ein musikalisches Bühnenprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem Rockin‘ Rooster Club entwickelt wird“, kündigt Stadtsprecherin Sonja Kunders an. Auch ein verkaufsoffener Sonntag sei geplant: „Das Bürgerfest bietet eine tolle Gelegenheit, sich mit einer interessanten und werbewirksamen Aktion zu beteiligen und so zu einem bunten und abwechslungsreichen Programm beizutragen.“