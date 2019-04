Haan : Pläne für das Haaner Bachtal kosten rund 2,5 Millionen Euro

Das Haaner Bachtal ist eine beliebte Grünanlage zwischen Stadtmitte und Haan-Ost. So manches aber ist in die Jahre gekommen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Markus Schürmann vom Büro ST Freiraum stellte im Fachausschuss Ideen für die Verbesserung des Haaner Bachtals vor. Auch die Politiker hatten sie noch nicht gesehen.

Manchmal muss alles sehr schnell gehen. Die Haaner Verwaltung hatte einen Fördertopf entdeckt, der perfekt auf das Haaner Bachtal passte. Kurze Info an die Politik und schnell einen Förderantrag geschrieben. Dann meldete sich das Land. Die Idee sei förderfähig, aber die eingereichte Skizze noch ein bisschen dünn. Deshalb lieferte das Duisburger Büro ST Freiraum jetzt mehr Ideen nach. Landschaftsarchitekt Markus Schürmann ist in Haan aufgewachsen und kennt das Haaner Bachtal wie seine Westentasche. Auch die Politik hatte seine Skizze noch nicht gesehen. Geschätzte Kosten: rund 2,5 Millionen Euro. Wenn alles klappt, erhalte Haan eine Förderung von 90 Prozent, sagte Technischer Beigeordneter Engin Alparslan. Eine Riesenchance für die Gartenstadt.

Die meisten wünschen sich einen Jugendtreff im Bachtal in Höhe des Discounters an der Alleestraße . Dort gibt es bereits einen Spielplatz, der groß genug ist, dass ihn Jugendliche und kleinere Kinder zugleich nutzen können, ohne einander zu stören.

Der Hauptweg wird asphaltiert, beleuchtet und besser an die Wohnquartiere angebunden. An bestimmten „Verknüpfungspunkten“ sind Sitzgelegenheiten vorgesehen. Schürmann möchte am liebsten eine große Bank aufstellen, eine besondere Anfertigung nur für das Haaner Bachtal. Der Bach verläuft an vielen Stellen als Kanal unter der Erde. Das soll auch so bleiben. „Eine Renaturierung würde sehr viel Geld kosten“, sagte Alparslan und wäre durch die Landesförderung nicht gedeckt. Schürmann will den Verlauf des Baches mit großen roten Signetsteinen markieren. Die vorhandenen Spielplätze bleiben unverändert. Das Angebot soll allerdings mit Spielgeräten für Jugendliche und Erwachsene ergänzt werden.