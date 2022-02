Haaner Bachtal : Anleinpflicht plus Auslaufzonen?

Haan Die Politik berät am kommenden Donnerstag über künftige Regelungen für Hundebesitzer im Haaner Bachtal und auf anderen Grünflächen. Eine Schilderkampagne soll dabei für Rücksichtnahme werben.

Das Thema Anleinpflicht wird am Donnerstag , 3. März, im Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten beraten. Die Sitzung in der Aula des städtischen Gymnasiums Haan, Adlerstraße 3, beginnt um 17 Uhr. Das letzte Wort hat dann der Stadtrat am 29. März.

Auslaufzonen Sollte die Anleinpflicht beschlossen werden, schlägt die Stadt vor, konkrete Bereiche auszuweisen, in denen Hundebesitzer ihre Vierbeiner frei laufen und toben lassen können. Auch in diesem Fall sei es allerdings empfehlenswert, Rücksichtnahme-Schilder aufzustellen, heißt es aus dem Rathaus. Diese Beschilderung soll auch an den Eingängen weiterer öffentlicher Parkanlagen aufgestellt werden, etwa Thunbuschpark und Sandbach.

Auslöser für die Diskussion war ein Bürgerantrag von Januar vergangenen Jahres, in dem von Konflikten zwischen Hundebesitzern und anderen Nutzern des Bachtals die Rede war. Der Antragsteller beklagte damals unter anderem, es fehle eine Beschilderung an Eingängen, aber auch an Spielplätzen, die deutlich mache, was erlaubt sei und was nicht. Darüber hinaus führten die Spazierwege unmittelbar an den Spielplätzen vorbei – Hunde seien in ein zwei Sätzen also auf dem jeweiligen Spielgelände.