Event : Haaner Autokino gleich ausverkauft

Mit dem Kinderfilm „Jim Knopf und die wilde 13” ist am Freitagabend (05.03.2021) das Programm des „Haaner Autokino“ auf dem Parkplatz des Möbelhauses Ostermann gestartet. Die Vorstellung war ausverkauft.

In den kommenden Wochen will Veranstalter Thomas Rüttgers, Geschäftsführer des geschichtsträchtigen Weltspiegel-Kinos in Mettmann, aber nicht nur Filmfans in der Gartenstadt mit seinem Programm ansprechen. Neben aktuellen Kinofilmen soll es auch Live Events geben: Der Poetry Slam am Samstag, 13. März, um 17.30 Uhr ist dabei ebenfalls schon so gut wie ausverkauft. Der Ticketabsatz für Haan sei geradezu sensationell, lobt Rüttgers. Die Karten können allerdings nur online über die Website „www.kinomettmann.de“ gekauft werden. Pro Auto kostet das Ticket mindestens 20 Euro, gilt aber für zwei Personen. Jedes weitere Kind (bis 14 Jahre) kostet 2 Euro extra und jeder weitere Erwachsene 10 Euro. Natürlich gibt es auch wie im Kino Popcorn, Nachos und andere Snacks. Auch das muss allerdings online bestellt und gekauft werden. Donnerstag kürt die CDU im Autokino ihren Südkreis-Kandidaten zur Bundestagswahl am 26. September. Text:peco,/Foto: teph