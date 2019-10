Polizei : Autofahrer bedient Navi und baut dabei Unfall

Haan Der 24-Jährige rauscht nahezu ungebremst in zwei geparkte Autos. Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Weil er sein Navigationssystem während der Fahrt bedient hat, ist ein 24 Jahre alter Haaner in der Nacht zu Samstag in zwei am Straßenrand geparkte Autos gefahren.

Dadurch abgelenkt bemerkte er nicht, wie er von der Fahrbahn abkam. In Höhe Hausnummer 28 stieß der 24-Jährige nahezu ungebremst gegen zwei am Fahrbahnrand abgestellte Autos. Der Haaner wurde dabei leicht am Knie verletzt. Sein Auto sowie ein am Fahrbahnrand abgestellter Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein weiterer geparkter Opel wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.