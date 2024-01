Mehr als 10.000 Euro beschafft? Haaner Asylbewerber als IS-Terrorist angeklagt

So viel wurde beim Prozessauftakt allerdings schon deutlich: Seinen Asylantrag soll Mohamed A. seinerzeit unter falschem Namen gestellt haben. Für den IS hat er der Bundesanwaltschaft zufolge in seiner Zeit in Deutschland Geld beschafft. 10.000 Euro pro Monat seien sein Ziel gewesen. Über Mittelsmänner wurden die Gelder an den IS in Syrien weitergeleitet, so die Anklage. Daneben sei er in die Ausschleusung von IS-Frauen aus syrischen Gefangenenlagern eingebunden gewesen. Mehrfach sei er mit größeren Geldsummen in bar an Flughäfen aufgefallen. Bislang hat der Angeklagte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten.