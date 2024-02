Kriminalität in Haan Einbrecher steigen durch Fenster in Einfamilienhäuser ein

Ein Geldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe ist offensichtlich die Beute von Unbekannten, die am vergangenen Samstag, 17. Februar, in die Wohnung eines Einfamilienhauses an der Ohligser Straße in Haan einbrachen. Wie die Polizei berichtet, drangen sie zwischen 17.30 und 20.45 Uhr durch ein Fenster ein.