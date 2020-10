Haan : Zufriedene Schausteller, glückliche Gäste

Bis zu 4000 Gäste pro Tag besuchten das umzäunte Kirmesgelände mit Fahrgeschäften, Kinder-Attraktionen und Buden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Hohe Besucherzahlen trotz regnerischen Wetters, teils sogar Schlangen vor dem Einlass: Die Ersatz-Kirmes auf dem Ostermann-Gelände stimmte Gäste und Veranstalter froh. Die Schausteller bekamen viel positive Resonanz.

Rund 4000 Kirmesgäste waren es beim Familientag am Mittwoch. „Das ist für die Umstände eine stolze Zahl“, sagt Rolf Fuhrmann. „Ein bisschen ist viel in diesen schweren Zeiten“, ergänzt der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Wuppertal. Selbst an Regentagen, von denen es während der Dauer der Kirmes viele gab, waren es rund 1000 Gäste am Tag, die das umzäunte Kirmesgelände mit Fahrgeschäften, Kinder-Attraktionen und Buden besuchten. „Wir sind sehr zufrieden“, resümiert Fuhrmann nach zehn Tagen „Haaner Freizeitspaß“.

„Die Haaner wollen Kirmes, das war auch auf dieser kleinen Kirmes unverkennbar“, sagt Fuhrmann, und fügt hinzu: „Und sie wollen uns Schausteller unterstützen.“ So sei das Trinkgeld am Bierstand der Familie Fuhrmann so üppig ausgefallen wie nie. Überall hörten die Fuhrmanns und die anderen Kirmesfamilien: „Danke, dass ihr auch dieses Jahr da seid“ und „Schön, dass ihr das möglich gemacht habt.“

Info Hoffnung auf große Haaner Kirmes 2021 30 Schausteller waren beim Haaner Freizeitspaß insgesamt dabei. Stadt und Schausteller hoffen trotz des Erfolges, dass im kommenden Jahr die große Kirmes wieder stattfinden kann. In die Überlegungen, auf dem Ostermann-Gelände einen Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen, werden die in dieser Woche stattfindenden Gespräche zu im Winter möglichen Märkten in den Innenstädten einfließen.

Gemeinsam mit seinen Kollegen aus den Schaustellerverbänden Wuppertal, Düsseldorf und Solingen hat Rolf Fuhrmann die kleine Kirmes als Ersatz für die corona-bedingt abgesagte große Schwester in der Innenstadt ins Leben gerufen. In Ralf Ostermann, dem Inhaber des gleichnamigen Einrichtungshauses, fanden die Schausteller für die Nutzung des 10.000 Quadratmeter großen Geländes vor dem Küchenstudio einen ebenso tatkräftigen Unterstützer wie in der Stadt Haan für die Organisation.

Der finanzielle Aspekt sei für die Schausteller ein sehr wichtiger gewesen, aber nicht der einzige Beweggrund für die Kirmes mit Corona-Konzept: „Das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, war schlimm.“ Das monatelange Warten sei gar nichts für ihn und seine Schausteller-Kollegen gewesen. „Wir haben ja keine anderen Berufe. Gut, ich hätte vielleicht Regale zusammenbauen oder Lkw fahren können, aber ich will mit ganzem Herzen Kirmes machen.“

Autoscooter und Geisterdorf, Mandeln und Crêpes, Backfisch und Kinder-Fahrgeschäfte: Die Mischung stimmte bei der Ersatz-Kirmes, auch wenn sie natürlich nicht mit der großen Kirmes in der Innenstadt und ihren hunderttausenden Besuchern zu vergleichen war. Was besonders gut lief? „Der Backfisch-Stand war in diesem Jahr besonders beliebt“, sagt Fuhrmann, „und die Betreiber des Kinderkarussells waren auch besonders zufrieden.“ Mario Legrum, Betriebsstättenleiter bei Ostermann, freute sich, dass das Möbelhaus die Schausteller unterstützen konnte. „Wenn man sieht, wie viel Arbeit und Herzblut in einer solchen Kirmes stecken, ist das jede Unterstützung wert.“ Er freute sich besonders, dass der Tag der Deutschen Einheit auf einen Samstag fiel – den Kirmessamstag: „So hatten meine Mitarbeiter und ich auch Gelegenheit, die Kirmes vor unserer Haustür zu besuchen.“